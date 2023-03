Irytujące reklamy znikną z YouTube’a. Podano datę

YouTube, jak prawie każdy serwis internetowy, generuje przychody przede wszystkim z reklam. Ci, którzy nie chcą ich oglądać, mogą wykupić pakiet YouTube Premium i pozbyć się ich z całego serwisu. Całej reszcie wyświetlane są one w najrozmaitszych miejscach: pomiędzy filmami na liście, przed, po i w trakcie odtwarzania, a także jako tzw. nakładki reklamowe, czyli banery wyskakujące w dolnej części ekranu i przysłaniające część okna odtwarzacza. To właśnie te ostatnie potrafią być wyjątkowo irytujące i to właśnie z nich już wkrótce zrezygnuje firma Google.