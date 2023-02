KZedUK, jeden z użytkowników Reddita zauważył nową opcję w aplikacji YouTube . Przy wyborze jakości wideo nad standardowym "1080p" (czyli po prostu Full HD), w ramach testu pojawiło się " 1080p Premium ". W opisie tej opcji można przeczytać, że oferuje " zwiększony bitrate ", a to bezpośrednio powinno przełożyć się na lepszą jakość filmu (ponieważ możliwe jest przesłanie większej liczby danych w tej samej jednostce czasu).

Aktualnie trwają testy i ta dodatkowa opcja wcale nie musi stać się faktem. Jeśli jednak do tego dojdzie, to jakość Full HD ze zwiększonym bitrate’em będzie opcją dostępną wyłącznie dla użytkowników opłacających abonament YouTube Premium. Byłaby to kolejna korzyść, po braku reklam czy możliwości odtwarzania offline i przy wyłączonym ekranie. Za pakiet, w którego skład wchodzi także muzyczny serwis YouTube Music Premium, właściciele życzą sobie 24 zł miesięcznie.