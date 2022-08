Jak powstrzymać najpopularniejsze wirusy? Część 2

Stare technologie

Zacznijmy od MSHTA. Program ten to pozostałość po pierwszym podejściu Microsoftu do aplikacji z interfejsem webowym. MSHTA jest parserem tzw. "Aplikacji HTML" (HTA): plików HTML zaopatrzonych w kontrolki ActiveX oraz skrypty Visual Basic Script, mogących wołać funkcje systemowe za pomocą interfejsu COM. Aplikacja HTA to jednoplikowy kontener na pliki HTML, JS/VBS, GIF/JPEG, DLL/OCX i CSS.

Ich parserem jest, oczywiście, Internet Explorer. MSHTA uruchamia po prostu jego silnik rysujący (MSHTML) w odpowiednim trybie. Aplikacje HTML robią to, co IE potrafi zaoferować, ale domyślnie blokuje na stronach internetowych: mowa o uruchamianiu skryptów wykorzystujących wywołania systemowe. Użycie niniejszej funkcji jest możliwe tylko wtedy gdy strona wykorzystująca ją znajduje się w strefie zabezpieczeń "Zaufane witryny" lub "Komputer lokalny".

Aplikacje HTA, ponieważ "już są na komputerze", są traktowane jako strefa Komputer lokalny i mają prawa do wszystkiego. Nie szkodzi, że mógł je pobrać wirus: są zaufane z definicji. Jest to słabość projektowa Internet Explorera - choć bardzo drobiazgowo pilnuje on bezpieczeństwa na stronach, całkowicie porzuca tę czynność podczas pracy z lokalnymi plikami.

Co gorsza, MSHTA ma możliwość uruchamiania plików… bezpośrednio z internetu. One też są "zaufane", bo po pobraniu są już plikiem lokalnym. To oczywiście bez sensu i nie jest słabością, a dziurą, błędem. Microsoft nie spieszy się jednak z jego usunięciem i nawet w Windows 11 MSHTA wciąż istnieje i zachowuje się właśnie tak, jak wyżej.

Zapora

Wyłączenie MSHTA jest niemożliwe, dlatego należy odmówić mu łączności z siecią. Warto tu dobitnie podkreślić, że usuwanie parsera HTA z systemu to błąd: Windows naprawi swój katalog podczas najbliższej konserwacji, a jeżeli nie zdąży tego zrobić przed instalacją aktualizacji, może mieć problem z jej ukończeniem. Blokada na zaporze jest mniej inwazyjna, odwracalna i możliwa do osiągnięcia następującym poleceniem PowerShell:

New-NetFirewallRule -Name 'BlockHTA' -DisplayName 'Blokuj HTA' -Description 'Zabrania parserowi HTA laczyc sie z siecia' -Enabled True -Profile Any -Direction Outbound -Action Block -Program C:\Windows\system32\mshta.exe

Przy okazji możemy od razu użyć PowerShella do zablokowania… PowerShella. Teoretycznie, domyślne ustawienie systemu zakazuje wykonywania skryptów PowerShell. Niestety, środowisko to cierpi na tę samą bolączkę, co MSHTA: można podać mu skrypt jako parametr wiersza poleceń. To jest dozwolone niezależnie od poziomu zabezpieczeń i niemożliwe do wyłączenia. Jest więc masowo wykorzystywane przez wirusy. PowerShell znajduje się w nietypowym miejscu i jego wyłączenie za pomocą polecenia osiągniemy w następujący sposób:

New-NetFirewallRule -Name 'BlockPS' -DisplayName 'Blokuj PowerShell' -Description 'Zabrania skryptom PowerShell laczyc sie z siecia' -Enabled True -Profile Any -Direction Outbound -Action Block -Program C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

Aktualizacje

Pakiet Office jest w stanie wywołać złośliwy kod na więcej sposobów (teoretycznie nie powinien, jeżeli reguły redukcyjne działają…), ale te które zablokowaliśmy, są najważniejsze. Kampanie wirusowe wykorzystujące dokumenty Office stosują jednak jeszcze jeden sposób: dziury w samym pakiecie. To zaskakujące, ale akcje celujące w Polskę dziś wciąż wykorzystują dziury załatane w 2017 i 2018 roku. Można to wyjaśnić tylko w jeden sposób: wysokim udziałem niezaktualizowanych kopii Office 2007, ostatniej wersji posiadającej wariant niewymagający aktywacji.

Tutaj istotna uwaga dla posiadaczy "lewych" kopii Office 2007: pakiet ten jest aktualizowany przez Windows Update po odblokowaniu tej funkcji, a instalacja aktualizacji nie sprawia, że pakiet jest "wykrywany" i "zgłaszany" jako nielicencjonowany. Aktualizacje dla wersji 2007 skończyły się w 2018 roku i dotyczą właśnie tych popularnych dziur. Dlatego wysoce wskazane jest jednak zaktualizować pakiet Office. Nie zaszkodzi także usunąć z niego składnik "Edytor Równań".

Co dalej?