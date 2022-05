Office i wirusy: polowanie na botnet (Część II)

Pobrana z Pastebina druga część wirusa łączy się z dedykowanym serwerem, produkującym wirusy na zamówienie! I tym razem nie jest to byle statyczny link, oddzielny dla kampanii: skrypt wykonuje zapytanie POST za pomocą obecnego na serwerze przestępców REST API, wysyłając do niego dane telemetryczne z zainfekowanego komputera. Są one następujące: