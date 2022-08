Jak powstrzymać najpopularniejsze wirusy? Część 1

Najstarszą kwestią nadużywaną przez złośliwe oprogramowanie jest oczywiście ukrywanie rozszerzeń. Plik "dokument.pdf.exe", opatrzony ikonką PDF-a zostanie wyświetlony przez systemowy Eksplorator Plików jako "dokument.pdf". Wyłączenie ukrywania rozszerzeń pozwoli łatwiej dostrzec takie zabiegi i nie ma już dawnych wad: funkcja "Zmień nazwę" domyślnie zaznacza do edycji tylko część z nazwą, bez rozszerzenia. Dzięki temu podczas zmiany nazwy pliki nie zostaną "popsute" przez mniej zaradnych użytkowników.

Aby wyłączyć ukrywanie rozszerzeń, należy udać się do Panelu Sterowania i odnaleźć Opcje Eksploratora Plików (poprzednio znane jako Opcje Folderów). Na karcie Widok potrzebne będzie usunięcie zaznaczenia przy opcji 'Ukryj rozszerzenia plików znanych typów'. W systemach Windows 8.1 i 10, opcję tę można przestawić także polem "Rozszerzenia nazw plików" na wstążce Widok samego Eksploratora.

Makra pakietu Office są już używane coraz rzadziej. Oczywiście tam, gdzie są w użyciu, wykorzystywane są bardzo intensywnie, ale jeżeli ich nie potrzebujemy, warto całkowicie wyłączyć ich obsługę w pakiecie Office. Osiągniemy to w Opcjach każdej z aplikacji Office, w sekcji Centrum Zaufania. W dziale Makra należy wybrać "Wyłącz wszystkie i nie wyświetlaj powiadomień". Warto rozważyć wybranie tej samej opcji w dziale Kontroli ActiveX.

Dlaczego makra są groźne? Bo mogą (w ograniczonym stopniu) wchodzić w interakcję z modelem COM, umożliwiającym wykorzystywanie funkcji Windows w sposób programistyczny. Potrafią także wołać tą metodą zewnętrzne procesy, a tutaj szczególne zagrożenie stanowią Host Skryptów, Parser HTA oraz PowerShell. Zanim zablokujemy te powyższe, możemy spróbować nauczyć Defendera, żeby traktował procesy potomne Office'a jako złośliwe działanie. Umożliwi nam to następujące polecenie PoweShell, wykonane jako Administrator:

Poza zablokowaniem makr i forków Office'a, możemy się rozprawić z ich "kolegami", wykorzystywanymi do pobierania i uruchamiania dalszych etapów infekcji trojanem. Zacznijmy od Hosta Skryptów. Stanowi on zagrożenie na dwa sposoby: dwukrotne kliknięcie na obsługiwany przez niego skrypt VBS kończy się jego wykonaniem (zamiast np. wyświetlenia). Po drugie - może być wołany przez makra. Wyłączenie Hosta Skryptów rozwiązuje oba te problemy, a osiągniemy to plikiem REG i kluczem Rejestru o następującej treści: