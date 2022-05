Office i wirusy: polowanie na botnet (Część I)

Warto wspomnieć tu przy okazji, że aktualizowanie "lewego" pakietu Office 2007 nie prowadzi do oznaczenia go jako "nielegalny". Dlatego przydałoby się go jednak zaktualizować.

Złośliwy element OLE LinkInfo służy do pobrania "pliku doc", który tak naprawdę jest dokumentem HTA. Dokument ten wciąż nie jest właściwym wirusem, a jedynie kolejnym downloaderem, przeznaczonym do pobrania kolejnej części malware'u. Tym razem jednak to nie MSHTA.EXE połączy się z siecią by pobrać tego wirusa. Zrobi to WSH, którego złośliwy plik HTA uruchamia celem uruchomienia… PowerShella i to dopiero on łączy się z internetem.