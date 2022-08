Jak zamazać swój dom w Google Street View? Jest na to sposób

Auto Google’a wykonuje panoramiczne fotografie wszystkich ulic, do których tylko uzyska dostęp, w tym znajdujących się tam nieruchomości. Zdjęcie domu może jednak niekiedy zostać uznane przez właściciela za naruszenie jego prywatności, zwłaszcza, jeśli dochodzi do nękania go ze strony internetowych prześladowców. Co zrobić, jeśli chcemy zatem rozmyć taką fotografię?