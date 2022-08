Tajemniczy wybuch w centrum danych Google'a. Ucierpieli pracownicy

To nie był dobry dzień dla Google’a. Nad ranem, ok. 3:15 czasu polskiego, doszło do ogólnoświatowej awarii. Nie działała wyszukiwarka oraz Google Maps – niektórzy użytkownicy doświadczali też sporadycznych problemów z innymi usługami Google Suite. Awaria została usunięta po kilkunastu minutach i świat prawdopodobnie by o niej zapomniał, gdyby nie tajemniczy wybuch w jednym z centrów danych amerykańskiej firmy.