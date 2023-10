Jaki jest najpopularniejszy język programowania? Mamy nowe dane

Pierwsze dwa miejsca pozostały niezmienione w porównaniu do ubiegłorocznego rankingu. Liderem zestawienia jest Python, a srebro należy do C. Na najniższy stopień podium wdrapał się jednak C++. W większej mierze niż ze względu na jego wzrost popularności, jest to jednak wynik dużego spadku zainteresowania językiem Java (z pierwszej dziesiątki zaliczył on największe tąpnięcie – o blisko 4 proc.).