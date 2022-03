Hackathon Code4Ukraine, czyli młodzi programiści przeciwko wojnie

Idea uruchomienia tej ambitnej akcji narodziła się w Eindhoven University of Technology . Młodzi programiści z holenderskiego uniwersytetu podjęli się organizacji ogólnoświatowego przedsięwzięcia, które ma wspomóc rząd Ukrainy w walce o wolność oraz pomóc opracować narzędzia mające realny wpływ na ludzkie życie. Wśród inicjatorów akcji, poza programistami z wielu krajów, znaleźli się też Polacy - Igor Dmochowski, Kajetan Knopp i Alicja Bilińska.

Cała impreza jest non-profit a opracowane przez programistów rozwiązania będą udostępnione każdemu na zasadach open-source. Dobreprogramy przyłączają się do apelu o zaangażowanie i zachęcamy do udziału naszych czytelników. Po więcej informacji i możliwość przyłączenia się do akcji zapraszamy na oficjalną stronę Hackathon Code4Ukraine.