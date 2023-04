Rust zamiast C/C++. Microsoft przepisuje kod Windows

Rust to stosunkowo młody język programowania. Wersja z numerem 1.0 pojawiła się zaledwie osiem lat temu. Mimo to Microsoft jest przekonany o jego potencjale i to na nim zamierza opierać kolejne elementy systemu Windows. Ostatnio kluczowe fragmenty zostały przepisane właśnie w Rust. Efekt? Znacząca poprawa bezpieczeństwa i wzrost wydajności (szacowany na około 10 proc.), jak podaje serwis The Register.

Dlaczego Windows na Rust będzie lepszy niż na C?

Opracowany przez Graydona Hoare’a język Rust cechuje się bardzo wysoką wydajnością oraz oszczędnością i bezpieczeństwem pamięci. Już na etapie kompilacji eliminuje wiele potencjalnych luk (a warto w tym miejscu podkreślić, że aż 70 proc. wszystkich luk wykrywanych w systemie Windows stanowią właśnie błędy związane z pamięcią).

Przepisywanie kodu Windows w Rust rozpoczęło się w 2020 roku. I choć miliony wierszy kodu systemów Windows 10 i Windows 11 (napisanych w C, C++, C# i asemblerze) najpewniej nigdy nie zostaną przepisane, to główny interfejs graficzny (Win32 GDI) – jak najbardziej tak. Aktualnie w kontekście "Okienek" można mówić już o setkach tysięcy linijek kodu w Rust.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

– Prawdopodobnie Windows będzie uruchamiał się z Rustem w jądrze w ciągu najbliższych kilku tygodni lub miesięcy – dodał David "dwizzle" Wetson, dyrektor ds. bezpieczeństwa systemu Windows.

Potencjał Rusta dostrzegają też inni

Microsoft to niejedyna duża firma technologiczna, która dostrzega potencjał drzemiący w języku Rust. Korzystają z niego również Google, Facebook czy Amazon. Powoli wdziera się także do jądra Linux. Dostrzega się w nim jednego z najpoważniejszych kandydatów do zastąpienia w przyszłości języków C/C++.

Wojciech Kulik, dziennikarz dobreprogramy.pl