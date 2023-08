Programowanie = Nasz Drugi Język. Uczniowie nauczą się pisać kod

Polska ma szansę stać się jednym z dziesięciu najbogatszych krajów na świecie do 2050 roku. Wydaje się to możliwe, ale tylko pod warunkiem, że zainwestujemy w ludzki potencjał. Mowa o programistach, którzy są uważani za jednych z najlepszych na świecie. Taka okazja do rozwoju i awansu na listę najbogatszych krajów świata pojawia się niezwykle rzadko.