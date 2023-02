Tego języka warto się uczyć. Można zarobić nawet 40 tys. zł

Zainteresowanie programowaniem w Pythonie ma bezpośredni związek z panującym obecnie trendem rozwoju aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję . To właśnie w uczeniu maszynowym ten język jest obecnie najpopularniejszym wyborem. Dużym zainteresowaniem cieszy się także JavaScript oraz Java (wykorzystywane w tworzeniu aplikacji internetowych). Raport na temat zainteresowań technologiami w IT wśród studentów uczelni technicznych w Polsce przygotował portal Just Join IT .

W badaniu przeprowadzonym przez Just Join IT wzięło udział 200 studentów z uczelni technicznych w Polsce. Ankietowanych zapytano o to, jakie ich zdaniem są najbardziej perspektywiczne kierunki rozwoju w IT . Wynik nie mógł być inny – szczególnie w świetle szalejącej popularności technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję . Studenci wybierają Pythona jako przyszłościową specjalizację (tego zdania jest 63,5 proc. badanych), natomiast w sektorze IT jako takim, coraz większą rolę ma odgrywać zapewnienie bezpieczeństwa i zarządzanie danymi (ważne w kontekście m.in. częstych prób oszustw w cyberprzestrzeni).

Aż 70 proc. studentów zapytanych o to, na co zwracają uwagę przeglądając oferty pracy w obszarach związanych z IT odpowia, że są to "wymagania zbliżone do umiejętności". Osoby rozpoczynające karierę, ale też rozwijające ją oczekują przede wszystkim tego, że stanowisko, na które aplikują nie będzie wykraczać poza ich umiejętności. Ankietowani zwracali też uwagę na obecność widełek płacowych. W badaniu Just Join IT ten element okazał się być istotny dla 47 proc. respondentów. Ciekawostką jest z kolei to, że potencjalni pracownicy nie mają problemu z aplikowaniem do firm, które nie są znane na rynku i być może dopiero wchodzą w świat IT.