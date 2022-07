Jest nowy pomysł na liczenie czasu - bez sekund przestępnych

Na problem zwrócił uwagę ZDNet , powołując się na szczegółową publikację techniczną Mety , ale to nie tylko twórcy Facebooka - bo także m.in. Amazon, Google czy Microsoft - woleliby już nie uwzględniać sekund przestępnych w swoich produktach .

Chodzi o konieczność korekty czasu UTC o tytułową sekundę raz na kilka lat, by skompensować zmiany w prędkości obrotowej Ziemi i różnice względem czasu UT1. Od 1972 roku, kiedy taką konieczność zaobserwowano, przestępną sekundę "dodano" do czasu UTC 27 razy.

Przestępne sekundy dodawane do czasu UTC na przestrzeni lat

W efekcie Meta twierdzi, że w przyszłości powinno się zrezygnować z dodawania przestępnych sekund do czasu UTC, co powinno wyeliminować wszelkie potencjalne problemy w tym zakresie, a to nie bez znaczenia w świecie coraz bardziej zdominowanym przez zależne od czasu komputery. Głównym wyzwaniem jest tutaj kwestia testów, których w zasadzie nie da się rzetelnie przeprowadzić z uwagi na tak rzadko występujące zmiany w czasie UTC.