Kanały z MUX‑8 będą w standardzie DVB‑T2. Jest decyzja

MUX-8 wciąż nadaje w starszym standardzie DVB-T jako wyjątek od reguły po przełączeniu wszystkich innych multipleksów w 2022 roku na standard DVB-T2/HEVC oraz MUX-3 w grudniu 2023 roku . Dzięki temu ostatni odbiorcy telewizji naziemnej, którzy wciąż nie wyposażyli się odpowiednio świeże telewizory z dekoderem DVB-T2 lub odrębne urządzenia, mieli i mają dostęp do niektórych programów. Jak widać, niedługo nawet MUX-8 przejdzie na nowy standard i będzie to ostatni dzwonek na wymianę TV.

Przejście na standard DVB-T2/HEVC to dla przygotowanych do odbioru osób same zalety. Kanały zyskają jakość HD i lepszy dźwięk, a w ramach tego samego multipleksu będzie większa przestrzeń na dodatkowe programy w przyszłości. Do odbioru wystarczy dowolny, stosunkowo świeży telewizor lub dostawka, która kosztuje nie więcej niż 100 złotych. Zgodnie z przepisami każdy nowy telewizor wprowadzony na rynek UE od grudnia 2019 roku musi być wyposażony w dekoder DVB-T2, co więcej wcześniej wiele modeli i tak takimi dysponowało, choć nie był to wówczas obowiązek.