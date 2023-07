Każdy mógł usunąć twoje konto w WhatsAppie. Wystarczył mail

Jak czytamy w serwisie androidpolice.com, aby usunąć dowolne konto WhatsApp, wystarczyło wysłać do administracji wiadomość e-mail. W jej treści należało zawrzeć słowa "Lost/Stolen: Please deactivate my account", co oznacza "Zgubiony/Skradziony: Proszę dezaktywować moje konto". W treści wiadomości konieczne było też podanie pełnego numeru telefonu w formacie międzynarodowym.