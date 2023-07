WhatsApp zmienia limit. Zadzwonisz do 15 osób naraz

Nowy limit podniesiony do 15 osób podczas nawiązywania połączenia zauważono w WhatsAppie Beta 2.23.15.14 na Androida. To spore ułatwienie dla osób, które wykorzystują komunikator do prowadzenia rozmów w dużych grupach - dotychczas wszystkie osoby powyżej pierwotnych 7 uczestników trzeba było "dopraszać" do rozmowy w kolejnych etapach. To mogło znacznie wydłużyć czas potrzebny na zgromadzenie wszystkich osób przed realnym rozpoczęciem rozmowy, zwłaszcza że WhatsApp pozwala rozmawiać w ten sposób nawet 32 uczestnikom.