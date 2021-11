WhatsApp sprawdza poprawność numeru telefonu użytkownika, poprzez wysłanie SMS-a z 6-cyfrowym kodem na etapie logowania lub rejestracji . To praktyka, która pozwala aplikacji upewnić się, że dana osoba faktycznie posiada w rękach smartfon z danym numerem telefonu, a nie posługuje się numerem obcej osoby. To zabezpieczenie w WhatsAppie upodobali sobie także oszuści , którzy wykorzystują jego niedoskonałość.

Atakujący zakładają konto na WhatsAppie, celowo podając numer telefonu innej osoby. Automat wysyła do niej SMS z 6-cyfrowym kodem, a równolegle oszust kontaktuje się z taką osobą, deklarując, że pomylił się wpisując numer i prosi o podanie kodu. Jeśli ofiara nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, przekaże 6-cyfrowy kod z SMS-a nie wiedząc, że jest to kod wygenerowany do jej numeru telefonu, a nie numeru oszusta.