KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer. Na koncie aż 7 rekordów świata

Tym razem KFA2 ogłasza, że ​​dzięki karcie graficznej GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer (1-Click OC) pobito 7 rekordów świata w benchmarkach: Ice Storm , Ice Storm Extreme, Ice Storm Unlimited, Cloud Brama, Superposition 1080p Medium (1xGPU), CATZILLA - 720P (1xGPU) i CATZILLA - 576P (1xGPU).

Overclockerzy byli także w stanie osiągnąć stabilne taktowanie rdzenia wynoszące aż 2700 MHz przy aż 900 W TGP. Szczególnie osiągnięte TGP świadczy o bezkompromisowym podejściu przez producenta do sekcji zasilania GPU. Warto jednak zaznaczyć, że do chłodzenia karty graficznej wykorzystano ciekły azot (LN2) co jest normą w tej można rzec sztuce na tym poziomie.