Kobieta straciła 700 tys. złotych. Chciała pomóc policji

Kobieta uwierzyła, że musi wpłacić swoje oszczędności w gotówce do banku, następnie zaciągnąć pożyczkę, a potem na bieżąco podawać rzekomemu prokuratorowi kody z SMS-ów , by ochronić wszystkie środki, przelewając je tymczasowo na tajemnicze konto. W pewnym momencie kontakt się urwał, a kobieta została ostatecznie oszukana na ponad 700 tysięcy złotych.

Telefony od oszustów podających się za policjantów to oczywiście tylko jedna z wielu metod stosowanych przez oszustów. Jeżeli otrzymasz połączenie z nieznanego numeru z międzynarodowym kierunkowym, co do zasady nie oddzwaniaj. Częstą metodą oszustów jest bowiem realizowanie połączeń z egzotycznych numerów, aby naciągnąć użytkownika na wysokie opłaty za połączenia - to ataki wangiri.