Telefon z numeru +675. Nie oddzwaniaj

Nieodebrane połączenie z numeru +675 powinno wzbudzić uzasadnione podejrzenia, a dokładnie taki telefon otrzymał nasz czytelnik Grzegorz. To atak wangiri znany także jako "one call". Oszuści liczą na odruchowe połączenie zwrotne, co narazi ofiarę na dopłatę niemałej kwoty do rachunku za telefon.