Masz dysk HDD? Twój komputer może przyspieszyć w grach

Działające w Windows 10 i Windows 11 API DirectStorage pozwala programistom gier szybko ładować dane z dysku bezpośrednio do pamięci karty graficznej. Dotychczas opcja ta była ograniczona wyłącznie do dysków SSD, w których wykorzystuje się niebuforowany odczyt danych. DirectStorage 1.2 wprowadza obsługę trybu buforowanego, którego implementacja w grach pozwoli szybciej ładować dane do pamięci GPU także w komputerach tylko z dyskami HDD - zwraca uwagę Neowin.