Komunikat mBanku. Uważaj, gdy dzwoni telefon

mBank sugeruje, że atak można co do zasady łatwo rozpoznać, bo najczęściej każdy przypadek łączą wspólne elementy. Dzwoniący starają się bowiem zawsze wywołać wrażenie strachu i presji czasu, zachęcić do instalacji dodatkowej aplikacji, która miałaby rzekomo pomóc w rozwiązaniu problemu (najczęściej to oprogramowanie do zdalnej obsługi komputera) czy proszą o podanie kodu Blik lub wykonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy. Wszystkie takie prośby powinny utwierdzać klienta w przekonaniu, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy.