Komunikat z numeru +256. "Proszę potwierdzić swój adres"

Do naszej czytelniczki dotarła wiadomość z numeru +256 z komunikatem dotyczącym dostawy paczki. To przykład, który potwierdza, że oszustom cały czas opłaca się wysyłać fałszywe linki do osób, które nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Klikając łącze można bowiem trafić na fałszywą stronę.

Wiadomości SMS o paczkach przybierają różne formy, ale mają wspólne cechy. Każdorazowo nadawca próbuje podszyć się pod jakiegoś przewoźnika i wywołać presję czasu, by odbiorca miał wrażenie, że musi szybko zareagować na otrzymany komunikat. Nasza czytelniczka Emilia dostała niedawno wezwanie tego rodzaju. "Proszę potwierdzić swój adres za pomocą linku w ciągu 12 godzin" - brzmi kluczowy fragment wiadomości.

W tym przypadku mamy do czynienia z czatem RCS z numeru kierunkowego +256. To numer wskazujący na Ugandę, ale to jedynie przykład. Oszuści regularnie wysyłają wiadomości z zagranicznych numerów z różnych miejsc, wobec czego za każdym razem warto dobrze przyjrzeć się numerowy nadawcy - nieznany kierunkowy i długie numery najczęściej od razu zdradzają, że mamy do czynienia z próbą wyłudzenia danych.

Fałszywa wiadomość SMS © dobreprogramy

Jeśli odbiorca takiej wiadomości uwierzy, że musi kliknąć link, by "zaktualizować adres", trafi na spreparowaną stronę internetową. Znajdzie na niej formularz i logo znanej firmy kurierskiej, gdzie kolejno będą wyłudzane dane osobowe (mogą w przyszłości posłużyć do próby posługiwania się cudzą tożsamością, stąd warto pamiętać, by zastrzec PESEL), a później numery karty płatniczej. Oszuści od razu zrobią zakupy na koszt poszkodowanego lub wykorzystają kartę do opłacania subskrypcji jakiejś usługi.

Nierzadko to bardziej niebezpieczne niż jednorazowa kradzież pieniędzy, którą można bez problemu zauważyć. Atakujący decydują się często na regularne pobieranie z karty niewielkich kwot, by nie zostały zauważone przez poszkodowanego. Wystarczy nie sprawdzać regularnie swojego stanu konta co do złotówki i nie analizować historii operacji, by przeoczyć regularnie ubywające z konta niewielkie płatności kartą.

Jak w każdym takim przypadku apelujemy, by z ostrożnością podchodzić do wszelkich komunikatów o paczkach. Ich wspólną cechą jest nieznany numer nadawcy, krótka treść wywołująca wrażenie konieczności szybkiego działania i link, który prowadzi do spreparowanej strony danego przewoźnika. Takie wiadomości najlepiej od razu ignorować, a później przesyłać do analizy na numer 8080 i usuwać.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl