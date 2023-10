TVP przechodzi na DVB-T2 HEVC. Co z dofinansowaniem dekoderów?

MUX-3 to multipleks, na którym dostępne są podstawowe kanały Telewizji Polskiej. Jak wynika z ustaleń serwisu Wirtualne Media, MUX-3 ma przejść na standard DVB-T2 HEVC jeszcze w listopadzie 2023 r. Pierwotnie migrację planowano na pierwszą połowę 2022 r., lecz została ona wstrzymana ze względu na toczącą się na terenie Ukrainy wojnę - na trzecim multipleksie funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania. Teraz nadszedł czas na zmianę

- MUX-3 może nadawać w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do końca 2023 roku. Po tym czasie może nadawać w standardzie DVB-T2. W kwestii dokładnej daty zmiany nadawania sugeruję zwrócić się do TVP, bo to w gestii TVP leży wybór zmiany standardu nadawania w 2023 roku - tłumaczył Witold Tomaszewski, p.o. rzecznik prasowy UKE, cytowany przez Wirtualne Media.