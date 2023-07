Korzystasz z Windows 7 lub 8? Ważna informacja od Mozilli

Na blogu Mozilli poinformowano , że Firefox w wersji 115 jest ostatnim wydaniem, które będzie oferowało wsparcie dla użytkowników systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1. Jak możemy przeczytać w oficjalnej informacji, użytkownicy aplikacji, którzy korzystają z któregoś z wymienionych systemów operacyjnych, zostaną przeniesieni do kanału Extended Support Release (ESR) Firefoksa.

Wsparcie ze strony Mozilli potrwa jeszcze trochę, bo aż do końca wersji 115 ESR, czyli do września 2024 r. Trzeba mieć jednak na uwadze, że po tym terminie żadne aktualizacje bezpieczeństwa nie będą dostarczane, w związku z czym korzystanie z przeglądarki może wiązać się z istotnym ryzykiem.

Firefox 115 to też ostatnia wersja przeglądarki, która będzie wspierać systemy Apple macOS 10.12, 10.13 i 10.14. Jedynym sposobem na to, aby otrzymać nowe funkcje Firefoksa, który jest zresztą rekomendowany przez Mozillę, jest aktualizacja systemu do nowszej wersji. Trzeba przy tym jednak zaznaczyć, że niektóre starsze komputery mogą mieć problemy z obsługą nowszych wersji systemu operacyjnego.