Windows 7 musi odejść: oto powody utraty wsparcia

Użytkownicy mają na ten temat cały arsenał teorii, z których niemała część jest kompletnie nonsensowna. Jedną z popularniejszych, acz zarazem najbardziej nonsensownych, jest… spisek . Microsoft miałby bowiem dopuszczać się przekupstwa względem dostawców oprogramowania, celem skłonienia ich do wprowadzenia blokad powstrzymujących programy przed działaniem na Windows 7. Ta fantastyczna teoria miewa zaskakująco wielu zwolenników, choć jest z dość oczywistych powodów sprzeczna wewnętrznie i niespójna.

Innym często przytaczanym powodem jest lenistwo. Programistom miałoby bowiem sprawiać zbyt wiele zachodu testowanie aplikacji na większej liczbie platform, wskutek czego wybierają najmniej wymagającą ścieżkę - czyli test wyłącznie na najnowszej wersji. Niniejsza hipoteza zakłada, że software jest najwyraźniej pisany hobbystycznie lub bez żadnej strategii - podczas gdy w procesie wytwarzania oprogramowania robi się po prostu wyłącznie to, co zarabia pieniądze.

Co jest więc powodem utraty kompatybilności z Siódemką, skoro - wedle popularnej opinii - nowsze Windowsy są gorsze, cięższe i pełne samych zbędnych rzeczy? Najlepszym sposobem na znalezienie odpowiedzi na to pytanie będzie porównanie zmian w kodzie między "wspieraną" a "niewspieraną" wersją jakiegoś dużego projektu o otwartych źródłach. Doskonałym przykładem jest Chromium. Z jego głównej gałęzi wypadają właśnie spore ilości kodu właśnie w związku z utratą obsługi Windows 7. Przyjrzyjmy się diffom załączonym do ticketa #1385856.