Microsoft podaje, że użytkownicy Windowsa 11, którzy zdążyli już zaktualizować komputery do wersji 22H2 i doświadczają problemu przycinania się gier, mogą próbować go rozwiązać poprzez ich aktualizację. Pozostałym odradza się ręczne wymuszanie aktualizacji systemu do wersji 22H2 zarówno przez Windows Update, jak i Media Creation Tool. Automatyczna aktualizacja została natomiast wstrzymana do czasu rozwiązania problemu.