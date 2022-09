Windows 11: problemy z logowaniem są tymczasowe

O szczegółach sprawy pisze MSPoweruser . Na stronach pomocy technicznej do Windowsa 11 pojawił się zaktualizowany opis, w którym uwzględnia się zgłaszane przez użytkowników problemy z logowaniem. Usterka dotyczy komputerów, w których zainstalowano pakiet KB5016691 wydany jako opcjonalny jeszcze w sierpniu. Użytkownicy, którzy utworzyli świeże konta w systemie, nie mogli zalogować się do Windowsa 11 - ale tylko po wylogowaniu lub pierwszym restarcie.

Chociaż taki błąd można w ostateczności samemu "omijać na bieżąco", Microsoft na szczęście rozwiązał go już odgórnie, wykorzystując mechanizm Known Issue Rollback. Wadliwa aktualizacja zostanie automatycznie wycofana z tych komputerów z Windowsem 11, gdzie występuje błąd. Może to potrwać do 24 godzin od uruchomienia procesu, więc różni użytkownicy mogą zauważyć poprawę w innym momencie.