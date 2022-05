Kryzys półprzewodnikowy potrwa do 2024 r. Nowe przewidywania Intela

Wcześniejsze przewidywania dyrektora generalnego Intela Pata Gelsingera z końca ubiegłego roku zakładały stabilizację sytuacji na rynku już od 2023 r. Teraz w wywiadzie dla CNBC powiedział on, że prognozy zostały przesunięte o rok ze względu na problemy w łańcuchu dostaw maszyn niezbędnych do produkcji półprzewodników. Mogą one wpłynąć na dostawy urządzeń produkcyjnych do budowanych fabryk, co kolei może wpłynąć na rozpoczęcie produkcji w nowych zakładach.