Europejska fabryka Intela powstanie w Niemczech

Nie można też zapomnieć o rozbudowywanych zakładach Intela w irlandzkim Leixlip , ale Włosi też nie będą rozczarowani. Aktualnie trwają negocjacje, aby na terenie ich kraju powstał kompleks pakowania chipów, który stworzyłby 1,5 tys. miejsc pracy oraz dodatkowe 3,5 tys. miejsc pracy u dostawców i partnerów. Potencjalna inwestycja byłaby warta 4,5 mld EUR oraz byłaby wsparciem dla fabryki zlokalizowanej w Agrate Brianza należącej do firmy Tower Semiconductor. Jest to istotne z tego względu, że Intel planuje przejęcie tego podmiotu.

Intel także planuje zbudować europejski ośrodek badawczo-rozwojowy przeznaczony do obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) oraz możliwości projektowania sztucznej inteligencji (SI). Będzie się on znajdować w Plateau de Saclay we Francji i stworzy 1000 nowych miejsc pracy w branży zaawansowanych technologii, z czego 450 miejsc pracy będzie dostępnych do końca 2024 roku. Innowacje w dziedzinie HPC i SI przyniosą korzyści w wielu sektorach przemysłu, takich jak motoryzacja, rolnictwo, produkcja leków, energia, genomika, nauki przyrodnicze czy bezpieczeństwo.