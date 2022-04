Rosja odcięta od globalnego rynku półprzewodników. Chcą rozwijać swoje możliwości

Wedle rosyjskiego portalu cnews rosyjskie władze opracowały koncepcję rozwoju lokalnego rynku półprzewodników zakładający inwestycje o wartości 3,2 biliona rubli, które do 2030 roku mają zaowocować produkcją układów w 28 nm litografii. Autorem planu jest rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu przy współpracy z 22 grupami roboczymi, ale koncepcja musi jeszcze zostać przesłana do rozpatrzenia i zatwierdzenia premierowi Rosji Michaiłowi Miszustinowi, co ma nastąpić 22 kwietnia 2022 roku.