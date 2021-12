Laptop Gamingowy Roku 2021: Gra w terenie bez kompromisów

Wydajny układ graficzny wspierany przez pracę szybkiego procesora, a do tego jeszcze solidne wykonanie oraz ekran, który sprosta wyśrubowanym oczekiwaniom. Trzeba przyznać, że laptop gamingowy to Ferrari wśród elektroniki. Co ciekawe, taki sprzęt spodoba się nie tylko fanom gier, ale i profesjonalistom, którzy po prostu szukają bardzo wydajnych urządzeń do pracy.