Linux wyprzedził macOS-a. Steam Deck w tym pomógł

W sieci pojawiły się wyniki najnowszego raportu na temat Steama . Wynika z niego, że Linux zaliczył mocny skok w rankingu najpopularniejszych systemów operacyjnych wykorzystywanych przez graczy na tej platformie. W krótkim czasie odsetek używających go osób wzrósł z 0,52 do 1,96 proc. Tym samym Linux wyprzedził macOS-a (z wynikiem 1,84 proc.).

Z raportu możemy dowiedzieć się także więcej na temat najpopularniejszych konfiguracji i podzespołów. Można by podsumować to tak, że przeciętny komputer gracza na Steamie ma 6-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2,3-2,7 GHz, 16 GB pamięci RAM, grafikę GeForce GTX 1650 oraz dysk o pojemności większej niż 1 TB. Gry uruchamiane są zaś najczęściej w języku angielskim, w rozdzielczości Full HD.

Wróćmy jeszcze do Linuksa. Powoli rośnie jego popularność także w rankingach globalnych, niezależnych od Steama. Serwis StatCounter podaje, że w lipcu 2023 roku jego udział na rynku wyniósł 3,12 proc. (to o blisko pół punktu procentowego więcej niż rok wcześniej i prawie półtora punktu procentowego więcej niż w 2020 roku). Inna sprawa, że jeszcze bardziej zyskuje macOS (z 17,1 do 20,4 proc. w tym samym czasie), traci zaś Windows (z 77,7 do 69,5 proc.).