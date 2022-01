Steam Deck z premierą w lutym 2022 r. Na pokładzie znajdzie się SteamOS 3.0

Steam Deck, czyli przenośne urządzenie do gier, zostanie oficjalnie wprowadzone na rynek 25 lutego 2022 roku. W dniu premiery firma planuje wysłać pierwszą partię e-maili z zamówieniami do posiadaczy rezerwacji na sprzęt.

Z informacji podanych przez Valve wynika, że klienci będą mieli 72 godziny od otrzymania e-maila z zamówieniem na dokonanie zakupu swojego egzemplarza konsoli. Po tym czasie ich rezerwacja zostanie przekazana następnej osobie w kolejce.

System SteamOS 3.0

Firma już wcześniej zapowiadała, że na konsoli Steam Deck będzie działał system SteamOS 3.0. Ten ostatni został oparty na Arch Linux i środowisku graficznym KDE Plasma działającym na Wayland. Valve udostępnia SteamOS bezpłatnie, co oznacza, że może go zainstalować i sprawdzić każda zainteresowana osoba. Deweloperzy sugerują jednak, żeby instalacji dokonywały osoby z doświadczeniem z zakresu Linuksa.

Co najważniejsze, SteamOS obsługuje tylko określone komponenty, dlatego przed próbą instalacji należy zajrzeć do FAQ systemu i upewnić się, że system będzie działał na naszym urządzeniu. Z założenia został on zaprojektowany do uruchamiania aplikacji Steam i gier, jednak system zapewnia również tryb pulpitu, w którym można uruchamiać zwykłe aplikacje Linux.

SteamOS korzysta ze standardowego menedżera pakietów APT do aktualizacji oprogramowania. Użytkownik może dodać zewnętrzne źródła do repozytoriów, aby uzyskać dostęp do większej liczby aplikacji. System obecnie udostępnia ograniczony zestaw pakietów, ale wiele pakietów Debiana "jessie" działa na nim dobrze. Z czasem twórcy planują udostępnić szerszą gamę pakietów bezpośrednio ze swoich repozytoriów.

Wysyłka urządzeń