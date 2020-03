Genesis Radium 400 — tani mikrofon streamerski dla wymagających

Na początku tego roku napisałem recenzję bardzo fajnego, biurkowego mikrofonu dla streamerów marki Genesis. Radium 600 miał najważniejsze cechy mikrofonu dla osób nagrywających materiały audio do filmów, a jego skromny zestaw usprawniał kwestię łatwego przenoszenia. Tym razem na warsztacie pojawiła się kolejna wersja tej jakże udanej serii mikrofonów i choć okraszona mniejszym numerkiem, to wcale nie umniejszająca mu jakością.

Tytułowy Genesis Radium 400 to dobry przykład biurkowego mikrofonu dla streamerów, ale bardziej z akcentem stacjonarnego urządzenia aniżeli mobilnego jak wyższa wersja. Twórcy chcieli w ten sposób wydać na rynek mikrofon, który raz zamocujemy do biurka i już tam go pozostawimy. W sumie to nie ma się nad czym rozwodzić - wielu nagrywających w ten sposób twórców, montuje swoje mikrofony. A tu otrzymujemy całkiem ciekawy zestaw mocujący.

Jakość elementów

Urządzenie otrzymujemy w klasycznym, kartonowym pudełku. Na próżno tu szukać wygodnej walizeczki z wyższego numerycznie modelu - musimy się zadowolić samym kartonem. Producent w tym wypadku postawił na stacjonarne działanie sprzętu, uniemożliwiając nam wygodne jego przenoszenie.

Jak można się domyśleć w środku znajdziemy recenzowany mikrofon oraz wiele przydatnych akcesoriów montażowych. W skład zestawu wchodzi m.in metalowe, regulowane ramię, pozwalające na spersonalizowane ustawienie mikrofonu względem naszej osoby. Jego regulacja w pionie i poziomie, odbywa się za pomocą specjalnych pokręteł, pozwalających dostosować je wedle naszych preferencji. Dla wygodnego mocowania dodano do zestawu specjalny uchwyt biurkowy, pozwalający na jego stałe przytwierdzenie do płaskiego blatu.

Na jednym końcu ramienia znajduje się śruba wkrętowa, na dodany do zestawu koszyczek mikrofonowy. Ten pozwala na łatwe zamocowanie, jak i zminimalizowanie wstrząsów podczas korzystania z mikrofonu. Dodatkowym atutem takiego akcesorium jest fakt, iż wychodzący z jego spodu przewód zasilająco-przesyłowy mikrofonu, możemy zamontować na ramieniu m.in trytkami (brak w zestawie).

W zestawie znajduje się również Pop filtr, służący do wyeliminowania dźwięków związanych z szybko poruszającym się powietrzem. Osłona została wykonana z materiałowej siatki i osadzona na okrągłej, metalowej ramce. Podobnie jak w poprzedniku, jej koniec został wyposażony w metalowy uchwyt, pozwalający na sprawne mocowanie do biurka lub na metalowe ramię.

Mikrofon łączymy z komputerem za pomocą kabla o długości 2,5 metra. To w zupełności wystarczy, by odpowiednio przymocować odstający kabel do ramienia lub zorganizować go z pozostałymi kablami.

Garść parametrów

Odbiór dźwięku - kardionalny

Tym mikrofonu - pojemnościowy

Pasmo przenoszenia - od 30 do 16000 Hz

Czułość mikrofonu - -38 dB

Złącza - USB Typ-B / USB Typ-A

Długość kabla - 2,5 metra

Prosta instalacja

Producent zadbał by jego nowy produkt był prosty w złożeniu, jak i samym użytkowaniu. Mikrofon nie posiada wbudowanych pokręteł głośności, gniazda odsłuchu czy przycisku zwalniającego nagrywanie ... za to jest prostszy w obsłudze i przygotowany dla bardziej wymagających użytkowników. Dobrałem te słowa z pełną odpowiedzialnością, gdyż wiem z praktyki, że w większości przypadków pokrętła na mikrofonie mogą więcej zrobić złego niż dobrego. Do sprawnego działania wystarczy dobry mikrofon pojemnościowy oraz ... dobre oprogramowanie.

W tym wypadku producent nie ma niczego własnego do zaoferowania. Po uprzednim podłączeniu mikrofonu do gniazda USB w komputerze system od razu instaluje odpowiednie sterowniki i nadpisuje certyfikaty w komputerze. Po chwili mamy gotowe urządzenie zbierające audio.

Ja podczas testów warsztatowych korzystałem ze wbudowanego narzędzia audio w programie DaVinci Resolve oraz ze sprawdzonego i cenionego Audacity. W obu programach mogę na bieżąco śledzić krzywe nagraniowe a w razie problemów, zająć się jego postprodukcją, wybierając odpowiednie filtry. Muszę przyznać, że w praktyce jest to o wiele lepszy mikrofon niż Radium 600 i nie mam na myśli, tylko lepszej klasy mocowania, ale właśnie braku pokręteł, które w rękach niedouczonego filmowca, mogą spowodować straszliwe przestery. Samo ich odpowiednie ustawianie pod otoczenie, zajmuje sporo czasu.

W związku z tym iż i tym razem mamy do czynienia z mikrofonem kardioidalnym, najlepszym jego ustawieniem, będzie zwrócenie strony z logiem marki w kierunku ust lektora. W ten sposób otrzymamy wyższej jakości dźwięk, bez niepotrzebnych szumów w tle. Sam korzystałem z pop filtra, ale jeśli ktoś nie lubi kryć się za tak dużym filtrem, może użyć dodanej do zestawu gąbki na głowicę mikrofonu.

Jakość w praktyce

Po zainstalowaniu mikrofonu wedle naszych upodobań i dobraniu odpowiedniego filtra możemy przystąpić do nagrywania. Podczas testów praktycznych Genesis Radium 400, zgodnie z instrukcją oraz dobraniu odpowiednich parametrów nagrywania, stworzyłem trzy filmy obrazujące jakość nagrań na podstawie o m.in odległość od mikrofonu oraz bez założenia odpowiedniego filtra. We wszystkich przypadkach nagrywałem w małych pomieszczeniach z pogłosem, gdyż nie posiadam prywatnego studia nagraniowego lub pokoju z lepszym wytłumieniem. Musicie mi wybaczyć.

W pierwszym filmie całkowicie zrezygnowałem z filtra i nagrywałem w odległości do 5 cm od mikrofonu. Można było się domyśleć, że będzie sporo przesterów a audio w ten sposób wychodzi na szkodę odbiorcy, gdyż zamiast płynnego dźwięku, otrzymuje wręcz "pierdzący" głos lektora.

W drugim przypadku skorzystałem z pop filtra i ustawiłem się w tej samej odległości od mikrofonu. Efekt był już o wiele bardziej akceptowalny:

Jako trzeci przykład, postanowiłem poprosić o pomoc mojego dobrego kolegę by ten użyczył mi swojego jakże reporterskiego głosu. Z racji wstępnego tworzenia materiału recenzenckiego na stronę Stary Znowu Gra, a później jego zaniechania z tytułu wydalenia z redakcji, postanowiliśmy że szkoda byłoby zmarnować tak skrzętnie stworzoną publicystykę. Przed wami fenomenalny Judgment:

Powyższy przykład pokazuje, z jakim kalibrem sprzętu mamy do czynienia. A to w końcu nie szczyt jego możliwości - wciąż się uczę jego funkcji, dobrych jak i złych stron. Z racji tego, że dzięki Genesis, zagości u mnie nieco dłużej, postaram się za jego pomocą stworzyć nieco więcej podobnych recenzji.

Podsumowanie

Mikrofon pojemnościowy Genesis Radium 400 to wyśmienity wybór dla osób zaczynających swoją przygodę z nagrywaniem audio pod filmy, jak również prowadzącym streamy na żywo. Jego dodatkowy zestaw, jak i niska cena mogą być świetnym wyborem dla niezdecydowanych poszukiwaczy właśnie takiego, mającego wielkie ambicje, sprzętu. Obecnie za taki zestaw zapłacimy ~250 zł*.

polecam ;)

* - kupując z mojego linka, wspierasz moją działalność. Nic nie stoi na przeszkodzie, by ukrócić adres i zrobić zakup kontrolowany ... ale i tak nic nie tracisz :)