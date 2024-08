Luka bezpieczeństwa w procesorach AMD. Zagrożone miliony komputerów

Luki bezpieczeństwa mogą występować nie tylko w oprogramowaniu, ale również w podzespołach komputerowych, takich jak procesory czy układy pamięci. Zagrożenie jest spore, bo mogą one stwarzać ryzyko zainfekowania systemu i przejęcia poufnych informacji.

Dzięki luce, cyberprzestępcy mogą zainstalować złośliwe oprogramowanie typu bootkit, które jest potencjalnie niewidoczne dla systemu operacyjnego. To daje hakerowi pełny dostęp do manipulacji maszyną i monitorowania jej aktywności. Co więcej, takie oprogramowanie może przetrwać nawet po ponownej instalacji systemu operacyjnego.