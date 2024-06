Luka w routerach Asusa. Koniecznie pobierz aktualizację

Asus wydał ważną aktualizację bezpieczeństwa dla szeregu swoich routerów. To wynik wykrycia luk bezpieczeństwa, z których najpoważniejsza to CVE-2024-3080, którą zakwalifikowano jako krytyczną. W wyniku nadużycia atakujący może ominąć uwierzytelnianie i zdalnie dostać się do urządzenia.