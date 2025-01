Luka bezpieczeństwa w Windows 11. Szyfrowanie BitLocker nadal można złamać

Haker wykorzystał funkcję Secure Boot, aby uruchomić przestarzały loader systemu Windows, który w trybie odzyskiwania "zapomina" klucz szyfrowania przechowywany w pamięci operacyjnej. Aby go zdobyć, haker uruchomił zmodyfikowany system Linux z Secure Boot, co pozwoliło mu uzyskać dostęp do pamięci RAM. Następnie wykorzystał lukę w jądrze Linuxa, by odczytać zawartość pamięci i wyciągnąć zapomniany klucz główny BitLockera, co umożliwiło dostęp do zaszyfrowanych danych bez fizycznego dostępu do nośnika.