Malware PennyWise atakuje. Rozpowszechnia się poprzez YouTube

Badacze podają , że PennyWise jest szczególnie groźne ze względu na nietypowy sposób rozpowszechniania. Na serwisie YouTube można znaleźć linki ze szkodnikiem w opisach filmów dotyczących kryptowalut. W teorii takowe prowadzą na strony z darmowym oprogramowaniem do wydobywania Bitcoinów, jednak w rzeczywistości użytkownik pobiera wspomniane już malware.

Gdy użytkownik odwiedza łącze, szkodnik instruuje go jak pobrać złośliwe oprogramowanie. Plik z malware PennyWise jest spakowany i chroniony hasłem, zaś strona nakłania użytkowników do wyłączenia programu antywirusowego w celu pomyślnego wykonania instalacji złośliwego oprogramowania. Na YouTubie ma się znajdować ponad 80 filmów wideo, które służą do masowego infekowania urządzeń.