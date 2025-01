Mapy Google obsługują Beacony Bluetooth. Jak je włączyć?

Beacony Bluetooth to małe urządzenia, które pomagają w bezprzewodowym pomiarze czasu, w jakim pojazd przemieszcza się przez tunel. W miejscach, gdzie sygnał GPS jest słaby, takie rozwiązanie znacząco poprawia dokładność w śledzeniu prędkości i ruchu samochodu. Mapy Google potrafią odczytywać dane z takich czujników, a przez to bardziej precyzyjnie wyświetlać informację o lokalizacji samochodu w tunelu.

Co ciekawe, obsługa Beaconów Bluetooth w Mapach Google nie jest domyślnie włączona u każdego (możliwe, że różny status tego ustawienia to efekt eksperymentów po stronie Google'a). Na szczęście wystarczy zajrzeć do ustawień i poświęcić kilka chwil, by włączyć obsługę Beaconów Bluetooth i cieszyć się dokładniejszymi wskazaniami nawigacji w tunelach. Tłumaczymy, jak to zrobić.