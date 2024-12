Mapy Google pomogły policji. Rozwiązano zagadkę w Hiszpanii

Zdjęcie ze Street View pomogło w rozwiązaniu sprawy zaginięcia w Hiszpanii, jak informują serwisy BBC i The New York Times. Na zdjęciu "z ulicy" widać osobę ładującą duży przedmiot do bagażnika samochodu. Inne zdjęcie pokazuje kogoś transportującego duży biały pakunek na taczce. Policja dostrzegła związek obydwu tych sytuacji, co pomogło rozwikłać sprawę, której elementem okazało się być przestępstwo.

Hiszpańska policja narodowa poinformowała bowiem, że część szczątków zaginionej osoby została odnaleziona na cmentarzu w prowincji Soria. Do ich zlokalizowania użyto zaawansowanych środków technicznych. Jedną z poszlak były obrazy z aplikacji do wyszukiwania lokalizacji, które wykryto podczas śledztwa. To właśnie zdjęcie z Google Street View miało związek z przestępstwem.

Zrzut ekranu z Google Street View © Google Maps

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której zdjęcia z Google Maps pomogły organom ścigania. W styczniu 2022 roku podano do informacji, że po 20 latach dzięki pomocy Street View zatrzymano bossa włoskiej mafii, co ciekawe również w Hiszpanii. Mowa o Gioacchino Gammino, który uciekł z więzienia w Rzymie.

