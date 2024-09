Masz konto w Pekao? Uważaj, gdzie podajesz dane

Bank Pekao udostępnił w sieci ostrzeżenie CSIRT KNF dotyczące trwającej kampanii phishingowej wykorzystującej logo banku . Klienci mogą nieświadomie trafić na stronę o adresie pekao-pl[.]com, która udaje mobilną wersję witryny i gdzie wyłudzane są liczne dane klienta. W pierwszych krokach użytkownik proszony jest o podanie numeru telefonu, imienia, nazwiska i daty urodzenia. Docelowo zostanie także poproszony o wpisanie loginu i hasła do bankowości elektronicznej Pekao.

To otwarcie drogi do wyprowadzenia pieniędzy z konta bankowego lub wzięcia pożyczki w imieniu poszkodowanego klienta. Dobrym zabezpieczeniem jest tutaj zastrzeżenie numeru PESEL. Od czerwca 2024 roku instytucje finansowe są zobowiązane do jego sprawdzania przed realizacją niektórych zleceń, w tym podczas udzielania kredytów. Użytkownicy mogą zastrzec PESEL w kilku krokach, szczegóły tłumaczymy w poradniku.