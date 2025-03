Masz mObywatela? Zapisz numer, ale nie w telefonie

Jednak nie każdy użytkownik ma dostęp do zapasowego telefonu w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu . Dlatego drugi sposób na zablokowanie mObywatela jest bardziej praktyczny – można zadzwonić pod numer 422535474 , co umożliwia zdalne zablokowanie aplikacji poprzez infolinię dla użytkowników aplikacji.

Zapisanie numeru 422535474 w miejscu innym niż książka telefoniczna smartfonu, to rozsądne podejście – może przydać się w nagłych sytuacjach, bez konieczności pospiesznego przeszukiwania internetu, by dotrzeć do tego numeru na stronie administracji aplikacji mObywatel. Zapisanie numeru w książce telefonu nic nie da - w końcu może być najbardziej potrzebny wtedy, gdy urządzenie zostanie zgubione.

Warto również zapisać numer 8080, tym razem w książce adresowej telefonu. Numer ten jest obsługiwany przez CERT Polska i może być użyty do raportowania podejrzanych SMS-ów. Wysyłając wiadomości na numer 8080, pomagamy w ich analizie i przyczyniamy się do tworzenia list, które mogą być używane do blokowania phishingu przez operatorów komórkowych. Zapisanie numeru w książce ułatwia przekazywanie wiadomości SMS, bez konieczności wprowadzania go za każdym razem ręcznie.