Google "posprząta" nam telefony. Radykalne zmiany w każdej aplikacji dla systemu Android

Google wprowadza nowe zasady zarządzania danymi w aplikacjach dla systemu Android. Pożegna się ze Sklepem Play to oprogramowanie, które nieprawidłowo obsługuje dane użytkownika. Co się zmieni?

Informacje o zmianach w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników już w tym tygodniu trafiły do programistów aplikacji dla systemu Android.

Jest to zmiana o istotnych konsekwencjach. Dostawcy aplikacji muszą bowiem nie tylko czytelnie przedstawiać zakres i cel przetwarzania danych. Dopuszczenie aplikacji do Sklepu Play będzie zależne od posiadania przez nią funkcji usuwania danych i / lub usuwania konta.

Google zamierza też kontrolować procesy, które wymagane opcje powodują. Dostawcy aplikacji muszą przedstawić Google swoje projekty wprowadzenia wymaganych funkcji do 7 grudnia 2023 roku. Ci, którzy nie dostosują się do tego terminu, ani nie zgłoszą potrzeby jego przedłużenia do 31 maja 2024 roku, nie będą mogli kolportować swoich aplikacji w Sklepie Play. Ich użytkownicy nie otrzymają tą drogą także aktualizacji.