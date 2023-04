Google dogania Apple. Wygodnie prześlesz pliki z telefonu na PC

Teraz firma Google postanowiła to zmienić. Jak informuje serwis Android Police, funkcja Nearby Share staje się kompatybilna także z komputerami z systemem Windows. Zapowiadano to już w ubiegłym roku i teraz wreszcie zrealizowano te plany. Na razie jest to opcja w wersji beta i to w dodatku ograniczona do Stanów Zjednoczonych i kilku innych krajów. Niebawem ma to jednak ulec zmianie.