Nikt tyle nie daje. Google wydłuża wsparcie Chromebooków

Chromebooki z 10-letnim wsparciem technicznym to oferta, której nikt inny na rynku nie jest w stanie zaoferować. Co to oznacza dla użytkowników? Przede wszystkim, że każdy nowy model Chromebooka będzie otrzymywał automatyczne aktualizacje przez co najmniej 10 lat od momentu premiery danego modelu. Dla porównania Microsoft również oferuje wsparcie trwające mniej więcej 10 lat, ale aktualizacja systemu nie zawsze jest bezpłatna. Z kolei Apple pozwala na aktualizację systemu macOS przez około 5-6 lat od momentu premiery urządzenia.