Masz telefon na kartę? Możesz trafić na podróbkę strony

Chcąc doładować numer na kartę, klienci mogą wykorzystywać serwisy online, które umożliwiają szybkie płatności. Jak podaje CERT Orange Polska, w ostatnim czasie zauważono wzrost liczby wyłudzeń, których ofiarami mają być klienci sieci Play . Ktoś spreparował serwis doładowań operatora i zachęca do korzystania z niego po kliknięciu fałszywych linków. Na taką stronę można zwykle wpaść po skorzystaniu z łącza ze spreparowanego wpisu w mediach społecznościowych czy nawet listy wyników w Google .

Wszystkie te dane mogą zostać później wykorzystane do kradzieży pieniędzy i innych wyłudzeń. Play to w tym przypadku tylko przykład. Oszuści biorą na tapet różnych operatorów, niedawno podobna sytuacja dotyczyła klientów Orange , o czym również informował CSIRT KNF.

Kiedy oszuści wejdą w posiadanie numerów karty płatniczej, wykorzystają je najczęściej do jednorazowych zakupów na koszt ofiary lub "podepną" kartę do subskrybowania jakiejś usługi. Paradoksalnie taka forma oszustwa może być bardziej niebezpieczna - pobierane kwoty są często niewielkie, a atakujący liczą, że ofiara nie sprawdza na tyle często i dokładnie stanu konta, by zauważyć niepożądane operacje.