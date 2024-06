Masz telefon na kartę w Orange? Ważny komunikat CSIRT KNF

Strona doładowań na pierwszy rzut oka przygotowana jest z dużą dbałością o szczegóły, a oszustwo może zdradzać jedynie nietypowa domena w adresie strony. O dziwo jednak, co ostatnio nie jest standardem, oszuści zadbali nawet na obecność frazy "doładowania orange" w adresie WWW, dzięki czemu na pierwszy rzut oka adres może się wydawać autentyczny. Nic bardziej mylnego - to fałszywa strona doładowań.

Jeśli użytkownik nie zorientuje się, że witryna nie ma nic wspólnego z prawdziwą stroną Orange do realizacji doładowań, przechodząc kolejne etapy poda oszustom dane konta Orange oraz numery swojej karty płatniczej. To otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta bankowego. Można się spodziewać przynajmniej jednorazowej nieautoryzowanej płatności, o ile nie podpięcia karty do subskrybowania jakiejś usługi - jak ma to miejsce w funkcjonującym równolegle oszustwie "na bon do Biedronki".