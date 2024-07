Masz telefon na kartę? Ważny komunikat CSIRT KNF

CSIRT KNF apeluje do użytkowników korzystających z taryf pre-paid, w tym przypadku ostrzegając o fałszywych stronach doładowań podszywających się pod autentyczny serwis nju mobile. Zainteresowany może być przekonany, że w kilku kontach doładuje telefon na kartę, ale w praktyce tylko przekaże numery swojej karty płatniczej na ręce atakujących. Wówczas wykorzystają je, by zrobić zakupy na koszt ofiary lub podpiąć kartę do jakiejś usługi - wtedy z konta regularnie będą znikać środki.